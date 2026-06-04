Kahta Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Şeyhbaba Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe öğrencileri için okul bahçesine çocuk oyun grubu kurdu. Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında okul bahçesine modern çocuk oyun grubu yerleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışma ile öğrenciler, okuldan ayrılmadan güvenli bir ortamda oyun oynama imkânına kavuştu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmanın ardından oyun alanı öğrencilerin kullanımına açıldı. Daha önce okul bahçesinde oyun parkı bulunmaması nedeniyle öğrencilerin sosyalleşmek ve oyun oynamak için mahallede bulunan parklara gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 'Özel gereksinimli evlatlarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, yaptığımız hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Onların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu özel eğitim öğretmeni Hüseyin Bozkurt ise, okulda daha önce oyun parkı bulunmadığını ifade ederek, 'Çocukların sosyalleşmesi için yaklaşık 600-700 metre uzaklıktaki parka gidiyorduk. Bu durum hem bizim hem de öğrencilerimiz için zorlayıcı oluyordu. Belediye Başkanımızın desteğiyle okulumuza bir park kazandırıldı. Böylece çocuklarımız daha güvenli ve daha konforlu bir oyun alanına kavuşmuş oldu' dedi.

Kaynak : PERRE