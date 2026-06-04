Adıyaman Nene Hatun Anaokulu tarafından hazırlanan 'Bir Hayal Bir Çizgi Bir Oyuncak' sergisi kapsamında öğrencilerin çizimleri ve 3D yazıcıyla üretilen oyuncaklar sergilendi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sergiyi ziyaret ederek öğrenciler tarafından tasarlanan özgün çalışmaları inceledi. Etkinlikte, minik öğrencilerin hayal ettikleri oyuncaklar önce çizimlere aktarıldı, ardından 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak somut ürünlere dönüştürüldü.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin tasarım becerileri, yaratıcılıkları ve teknolojiyle buluşan üretimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide yer alan çalışmaların çocukların düşünme, tasarlama ve üretme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı belirtilirken, ortaya çıkan eserler katılımcılardan tam not aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları takdir ederek, geleceğin bireylerini yetiştirmede emeği bulunan okul yöneticilerini, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik etti.

'Maarifin Kalbinde Üreten Çocuk' anlayışının yansıtıldığı etkinlikte, çocukların hayal güçlerini teknolojiyle buluşturarak özgün ürünler ortaya koymasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak : PERRE