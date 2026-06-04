Diyarbakır'ın Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

İlçe kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran'ın açılışını yaptığı sergide, bir yıl boyunca kadınların emek ve özveri ile hazırladıkları eserler sergilendi. Sergide kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserler büyük bir beğeni topladı. Hayat boyu öğrenmenin önemini bir kez daha ortaya koyan etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.