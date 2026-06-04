Kendi talebiyle ifade verdiği belirtilen Böcek'in, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi ve bazı parti yöneticilerine maddi destek sağlandığını öne sürdüğü kaydedildi.

'Adaylık sürecini anlattı'

İfadesinde 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine değinen Böcek, CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Adaylığının açıklanmasının geciktiğini belirten Böcek, bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Böcek, aday adaylarının katıldığı bir toplantıda seçim sürecine ilişkin maddi ve manevi destek taleplerinin gündeme geldiğini iddia etti.

'Genel Merkez'e para gönderildiğini öne sürdü'

Muhittin Böcek, ifadesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek'i seçim sürecindeki mali konularla ilgilenmesi için görevlendirdiğini belirterek, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro gönderildiğini iddia etti.

Böcek, söz konusu paranın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle teslim edilmek üzere gönderildiğini öne sürerken, paranın kime teslim edildiğini bilmediğini ifade etti.

'Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etti'

Böcek ifadesinde, adaylık sürecinde Manisa'ya yaptığı bir ziyaret sırasında dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e içerisinde yaklaşık 950 bin Euro bulunduğunu ileri sürdüğü bir çanta teslim ettiğini de iddia etti.

Böcek, söz konusu desteği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirdiğini öne sürerken, paranın nasıl kullanıldığı konusunda bilgisinin olmadığını ifade etti.

'Seçim sürecinde çeşitli harcamalar yapıldığını savundu'

Yerel seçim kampanyası döneminde farklı ilçe ve belediye başkan adaylarına yönelik çeşitli destekler sağlandığını da ileri süren Böcek, seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık 15 milyon liralık harcama yapıldığını iddia etti.

Böcek ayrıca, Antalya'da düzenlenen bir seçim organizasyonu sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 200 bin dolar verildiğini de öne sürdü.

'Tahliye talebinde bulundu'

Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Muhittin Böcek, sağlık sorunlarının arttığını ifade ederek tahliyesini talep etti.

'CHP'den henüz açıklama yapılmadı'

Muhittin Böcek'in ifadelerinde yer alan iddialarla ilgili haberin hazırlandığı saat itibarıyla CHP Genel Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba veya adı geçen diğer kişiler tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak : PERRE