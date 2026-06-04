Dava kapsamında yargılanan Saran Group CEO'su Azade Zeynep Haksal ile S-Sport Genel Müdürü Emre Eren hakkında ise beraat kararı verildi.

'Yasa dışı bahis reklamı' iddiasıyla yargılandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Saran ve diğer sanıkların S Sport platformunda yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği iddiasıyla yargılanmaları talep edilmişti. Savcılık, sanıkların 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçunu işlediklerini öne sürmüştü.

'Bilirkişi raporu dosyaya girdi'

Yargılama sürecinde mahkeme, yayıncı kuruluşun yayınlanan görüntülere müdahale edip edemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vermişti. Bilirkişi incelemesinin ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını sunarak bazı sanıklar hakkında ceza talebinde bulunmuştu.

Sadettin Saran, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada yayınlanan karşılaşmalardaki saha içi reklamlarına müdahale etme imkanlarının bulunmadığını belirterek, yayın sinyalini yurt dışından aldıkları şekilde izleyicilere ulaştırdıklarını ifade etmişti.

'Karar kesinleşmedi'

Mahkemenin verdiği kararın henüz kesinleşmediği, sanıkların üst mahkemeye başvuru hakkının bulunduğu öğrenildi. HAGB uygulanmayan kararın kesinleşmesi halinde infaz sürecinin başlayabileceği belirtildi.

Kaynak : PERRE