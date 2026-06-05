Diyarbakır'da 8'inci sınıf öğrencileri, aileleriyle katıldıkları mezuniyet programında doyasıya eğlenip kep attı.

Radikal Eğitim Kurumları, 8'inci sınıf öğrencilerini zorlu geçen bir eğitim-öğretim dönemi sonunda mezun etti. Diplomalarını alan öğrenciler, okul kampüsünde 2025-2026 mezuniyet töreninde heyecanla keplerini havaya fırlattı.

Radikal Eğitim Kurumlar Genel Müdürü Lokman Yetiz, öğrencilerin mezuniyet töreninde buluşturmak üzere o gururu ve onuru yaşadıklarını söyledi. Yetiz, 'Değerli velilerim şunu da emin olun ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Sekizinci sınıfta sınava girecek öğrencilerimizin başarısı için acaba geride bir şeyler bıraktık mı, bir şeyler eksik bıraktık mı diye düşünüyorsak samimi söylüyorum. Geride hiçbir şey bırakmadık. Büyük bir vicdani huzurla bu çocukları bu değerli öğretmenlerimin yetiştirdiğini, onları sınava hazırladıklarına eminim. Bu yüzden hepinizin huzurunda bu değerli emekleri için bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum' dedi.

Genel Müdür Lokman Yetiz, ayrıca dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin başarısı için emek veren bütün öğretmenlere, branş öğretmenlerine de çok teşekkür ettiğini belirterek, 'Siz de takdir edersiniz ki tek bir amacımız var. İyi insan yetiştirmek. İnsan yalan söyler, iyi insan doğru söyler. İyi insan yetiştirmek için, doğru insan yetiştirmek için bir çaba gösterdiğimiz iyi bir eğitim, iyi bir öğretim vermek için çabaladığımızı bilmenizi isterim. Radikal okulları olarak tek bir amacımız var, başarılı olmak. Peki başarı nedir derseniz, başarı; kişisel olarak düşünülürse bunun ne bir sonu ne bir durağı yoktur. Gerçek bir başarı kişisel bir başarı değildir. Başarı bir insanın karanlığına ışık olmaktır. Eğer bu sevgili öğrencilerimiz gelecekte bir insanın karanlığına ışık olacaksa, yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.