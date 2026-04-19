Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin mevzuatta değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme ile endüstriyel üretim olmasına rağmen 'köy ürünü' algısı oluşturabilecek ifade, ibare ve görsellerin kullanımına kısıtlama getirildi.

Bakanlık açıklamasında, düzenlemenin temel amacının tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak olduğu belirtildi. Bu kapsamda, ürün ambalajlarında yer alan tanımlamaların gerçeği yansıtması zorunlu hale getirildi.

Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişiklikle birlikte, piyasada haksız rekabetin önlenmesi ve güvenilir gıda arzının güçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenleme ile aynı zamanda, geleneksel yöntemlerle üretim yapan işletmelerin korunması da amaçlanıyor.

Bakanlık, vatandaşların şüpheli durumları 'Güvenilir Gıda' mobil uygulaması üzerinden bildirebileceğini hatırlatarak, denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

