Türk milletinin gönlünde “Başbuğ” unvanıyla müstesna bir yer edinen Türkeş’in fikir mirası, aradan geçen yıllara rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Abdurrahim Solmaz’dan Anlamlı Mesaj

Tek Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Solmaz, Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, onun sadece bir siyasi lider değil, aynı zamanda vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna ömrünü adamış bir dava insanı olduğunu ifade etti.

Solmaz açıklamasında, “Başbuğ Alparslan Türkeş, hayatını Türk milletinin birliği, dirliği ve istikbali için vakfetmiş büyük bir liderdir. Onun en büyük emanetlerinden biri, imanlı ve şuurlu bir gençliktir. ‘Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız; bayrağı kirletmeyin, yere düşürmeyin’ sözü bugün de bizlere yol göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

En Kuvvetli Silah: İmanlı ve Ahlaklı İnsan

Başbuğ Alparslan Türkeş’in fikir dünyasında insan unsuru ve inanç her zaman merkezde yer aldı. Türkeş’in, “En kuvvetli silah; imanlı, ahlaklı, milleti için, vatanı için, devleti için ve dini için her şeyden evvel Allah rızası için ölümü göze alan insanlardır” sözü, onun dava anlayışını ve ideal insan tasavvurunu ortaya koyan en önemli ifadelerden biri olarak öne çıkıyor.

Vatan, Bayrak ve Mukaddesat Vurgusu

Açıklamasında Türkeş’in fikir dünyasının temelinde vatan sevgisi, bayrak hassasiyeti ve milli manevi değerlerin bulunduğunu vurgulayan Solmaz, bu değerlerin korunmasının her Türk evladının sorumluluğu olduğunu belirtti.

Solmaz, “Bizler için vatan yalnızca bir toprak parçası değil, uğruna can verilen kutsal bir emanettir. Bayrağımız ise şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bir onurdur. Başbuğ’un bizlere bıraktığı bu mirası yaşatmak, özellikle imanlı gençliğin omuzlarındaki en büyük görevdir” dedi.

İmanlı Gençlik Geleceğin Teminatı

Gençliğe yönelik mesajında milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin önemine dikkat çeken Solmaz, Türkiye’nin geleceğinin bu anlayışla yetişen gençlerle şekilleneceğini ifade etti.

“Bugün en büyük ihtiyacımız, inancına, tarihine ve milletine bağlı, ahlaklı ve şuurlu bir gençliktir. Başbuğ Türkeş’in hayalini kurduğu Türkiye, ancak böyle bir neslin omuzlarında yükselecektir. İmanlı gençlik sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır” şeklinde konuştu.

Rahmet ve Minnetle Anıldı

Açıklamasının sonunda merhum Alparslan Türkeş’i rahmetle anan Solmaz, “Bu vesileyle Başbuğ Alparslan Türkeş’i bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Onun izinde yürüyen her bir vatan evladı, bu kutlu davanın yaşayan neferidir” ifadelerini kullandı.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in fikirleri ve mücadelesi, Türk milletinin hafızasında yaşamaya devam ederken, bıraktığı emanetler yeni nesiller tarafından sahiplenilmeyi sürdürüyor.

HABER KAYNAK: TEKHA