Kurt, yaptığı açıklamada, 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve başta Adıyaman'ımız olmak üzere Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

'Saha çalışmaları titizlikle sürdürülüyor'

İlgili kurumların deprem sonrası sahada inceleme ve tarama faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Kurt, 'İlgili kurumlarımız tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları titizlikle sürdürülmekte olup, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Kurt, açıklamasında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, görev yapan ekiplere de teşekkür etti.

'Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten, kazadan ve felaketten muhafaza eylesin' ifadelerine yer veren Kurt, 'Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; sahada fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum' dedi.

