Instagram'ın 'Şipşak' adıyla kullanıma sunduğu özellik, kullanıcıların günün herhangi bir anında hızlı şekilde fotoğraf paylaşmasına imkân tanıyor. Özelliğin temel amacı, düzenlenmiş ve filtrelenmiş içeriklerden uzak, daha spontane ve doğal paylaşımları teşvik etmek olarak değerlendiriliyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, belirli bir anda çekilen fotoğrafları sınırlı süreyle takipçileri ya da seçtikleri yakın arkadaş listesiyle paylaşabiliyor. Bu yönüyle sistemin, Instagram'daki Hikayeler ve Notlar özelliklerinin birleşimine benzer bir yapı sunduğu ifade ediliyor.

Anlık etkileşimi artırmayı hedefliyor

Instagram'ın bu özellikle kullanıcılar arasındaki doğrudan ve samimi etkileşimi artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Özellikle günlük hayatın spontane anlarını paylaşmaya dayanan sistem, diğer sosyal medya platformlarında benzer örnekleri görülen 'gerçek zamanlı paylaşım' anlayışını Instagram ekosistemine taşıyor.

Kullanıcılar, gelen bildirim doğrultusunda ya da diledikleri anda Şipşak paylaşımı oluşturabiliyor. Hızlı fotoğraf çekimiyle hazırlanan içerikler, sınırlı görünürlük süresiyle paylaşıma açılıyor.

Şipşak bildirimleri nasıl kapatılır?

Özelliğin popülerleşmesiyle birlikte gün içinde sık sık gelen 'Şipşak paylaş' bildirimleri bazı kullanıcılar için rahatsız edici hale geldi. Bu bildirimleri kapatmak isteyen kullanıcılar, uygulama ayarları üzerinden birkaç adımda işlemi gerçekleştirebiliyor.

Buna göre kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Instagram uygulamasında sağ alt köşedeki profil simgesine dokunuluyor. Ardından sağ üst bölümde yer alan üç çizgili menü açılarak ayarlar bölümüne giriliyor.

Ayarlar içerisinde arama bölümüne 'İçerik Tercihleri' yazılarak ilgili sekmeye ulaşılıyor.

Bu bölümde yer alan Şipşak ile ilgili görünürlük ya da bildirim seçenekleri kapatılarak özellik devre dışı bırakılabiliyor.

Kullanıcı deneyimini değiştirebilir

Sosyal medya uzmanları, Instagram'ın bu hamlesinin kullanıcı alışkanlıklarını değiştirebileceğini değerlendiriyor. Daha doğal içerik üretimini teşvik eden bu tür özelliklerin, özellikle genç kullanıcılar arasında daha fazla karşılık bulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan sık bildirim ve yeni format dayatmaları nedeniyle bazı kullanıcıların özelliğe mesafeli yaklaştığı da gözleniyor. Instagram'ın önümüzdeki süreçte bu özellikle ilgili yeni güncellemeler yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

