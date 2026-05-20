Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başta Diyarbakır olmak üzere çevre birçok ilde hissedildi. Korku ve paniğe neden olan depremin ardından Yerbilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan gerginlik boşalmasının bir artçısı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Depremin ardından bölgede daha büyük bir sarsıntı olup olmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Ercan, 'Bölgede bundan daha büyük bir deprem beklemiyorum' açıklamasında bulundu.

Belli Yerlerde Hasar Oluşabilir

5,6 büyüklüğündeki bir depremin betonarme yapılarda ciddi bir yıkım yaratmasının beklenmediğini kaydeden Ercan, taş köy evlerinde duvar çatlakları, baca yıkımları ve minarelerde hasar oluşabileceğini söyledi. Depremin Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde hissedilmesinin olağan olduğunu belirten Ercan, sarsıntı dalgalarının geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

Ercan, 'Evlerinizin sallanmış olması, yıkılacağı anlamına gelmez' diyerek Türkiye'deki deprem yönetmeliğinin güçlü olduğunu, ancak ekonomik sorunların yapı güvenliğini artırma sürecinde önemli bir engel oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak : PERRE