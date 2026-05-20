20 Mayıs Çarşamba günü Malatya'nın Gülümuşağı ilçesinde saat 09.00'da, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin Adıyaman'da da şiddetli bir şekilde hissedilmesinin ardından Adıyaman'da deprem riski ve deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelere ilişkin araştırmalar artış gösterdi. Açıklanan bilgilerle 6 Şubat depremlerinin en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Adıyaman'ın II. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer aldığı açıklandı.

Adıyaman Fay Hattı Nereden Geçiyor?

Gölbaşı (Adıyaman) - Türkoğlu (Kahramanmaraş) Arası: DAFS'nin Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). DAF, Erkenek GB'sında belirginliğini yitirir ve Gölbaşı doğusunda, Perveri yakınlarında tekrar belirgin hale gelir.Daha sonra GB'ya doğru Gölbaşı içinden geçer ve Türkoğlu'na kadar devam eder. Fay, Perveri-Sakarya arasında doğrusal; Sakarya- Elmalar arasında kuzeye doğru hafif iç bükey ve Türkoğlu'na uzanan kesimde ise güneye iç bükeydir. Bu bölümün batısında, ana fayın 7-10 km güneyinde, Narlı- Pazarcık-Haydarlı arasında DAF'a paralel ve birbirini tamalayan ikinci bir fay sistemi yer alır (Şaroğlu vd. 1987). DAF, Gölbaşı-Türkoğlu arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Arpat ve Şaroğlu (1975), Gölbaşı yakınlarında fayın eğim atım bileşeninin olduğunu belirtmektedir. Erdoğan (1975), DAF'ın Gölbaşı civarında toplam atımının 20 km olduğunu savunmaktadır.

Adıyaman Kaçıncı Derece Deprem Bölgesi?

Deprem bölgeleri haritası incelendiğinde Adıyaman II. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almakta.

Adıyaman Deprem Riski Olan İlçeler

II. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer alan Adıyaman'da birinci derece deprem riski olan ilçeler şu şekildedir; Yaylakonak Bel., Koçali, Kuyucak, Çelikhan, Gerger, Taraksu, Gölbaşı, Belöoren, Harmanlı, Bölükyayla, Damlacık, Sincik, Tut.Adıyaman'da ikinci dereceden deprem riski olan ilçeler ; Akpınar, Bağpınar, Adıyaman Merkez, Besni, Çakırhöyük, Kızılin, Suvarlı, Şambayat, Kahta, Akıncılar, Samsat.

Kaynak : PERRE