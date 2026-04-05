İstanbul'da gerçekleşen zirvede, Türkiye'nin barış ve istikrar için arabuluculuk rolünün süreceği vurgulandı.

Ukrayna Lideri Zelenski Resmi Törenle Karşılandı

4 Nisan 2026 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi. Zelenski, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

1,5 Saat Süren Kritik Zirve

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşındaki barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:



"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."

Barış ve Ticari İş Birliği Mesajı

Görüşme sonrası yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik mesajları şu şekilde aktarıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi. Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti."

HABER KAYNAK: İSTANBUL / TEKHA

