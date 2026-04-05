Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, teşkilat faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gelecek dönem çalışmalarının planlanması amacıyla aylık olağan toplantısını İl Başkanı İsmail Gümüş başkanlığında gerçekleştirdi. İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya il yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katılım sağladı.

Toplantı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programıyla başladı. Program kapsamında Yasin-i Şerif okunarak hatim duası gerçekleştirildi. Katılımcılar, Türk siyasetinde derin izler bırakan Türkeş’i rahmet, minnet ve dualarla yâd etti.

Toplantının devamında, İl Başkanlığı koordinesinde yürütülen aylık teşkilat faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. İl genelinde sürdürülen saha çalışmaları, teşkilat içi koordinasyon faaliyetleri ve vatandaş odaklı hizmetler detaylı olarak değerlendirilirken, elde edilen kazanımlar ve karşılaşılan hususlar üzerinde duruldu. Ayrıca önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek program ve çalışmaların yol haritası istişare edilerek karara bağlandı.

Gündemin önemli başlıklarından birini de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’na katılım süreci oluşturdu. Bu kapsamda teşkilat mensuplarının katılımına ilişkin organizasyon, süreç yönetimi ve siyasi kazanımlar detaylı şekilde değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, teşkilat disiplini, birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı değerlendirmelerin ardından, karşılıklı istişare ve temennilerle sona erdi.

