Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin okul bahçesinde gerçekleştirdiği etkinliklere eşlik eden Müdür Tosun; 'Yeşil Vatan', 'Sıfır Atık', STEM uygulamaları ve fen deneyleri çalışmalarını ilgiyle takip etti.

Çevre bilinci, bilimsel düşünme ve üretkenliği destekleyen etkinlikleri yakından inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

