Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği ile Lalezar Esnaf Lokantası arasında dernek üyelerini kapsayan indirim protokolü imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında dernek üyeleri, lokantanın sunduğu hizmetlerden yüzde 10 indirimli yararlanabilecek. Protokol, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker ile Lalezar Esnaf Lokantası sahibi Metehan Kaygusuz arasında gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçirildi.

Basın Mensuplarına Destek

İmzalanan iş birliği protokolünün, basın mensuplarına yönelik sosyal desteklerin artırılması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Başkan Çeliker, gazetecilerin yoğun çalışma temposu içerisinde kamu adına önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, üyelerin sosyal ve ekonomik anlamda çeşitli avantajlardan yararlanabilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Başkan Çeliker, dernek üyelerine katkı sunacak projelere önem verdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Metehan Kaygusuz'a teşekkür etti.

'Dayanışma Önemli'

Lalezar Esnaf Lokantası sahibi Metehan Kaygusuz ise gazetecilerin toplum adına önemli bir görev yaptığını belirterek, basın çalışanlarına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaygusuz, meslek grupları arasındaki dayanışmanın güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

