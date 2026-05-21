Bahçecik Mahallesi'nde her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan proje, sunduğu sosyal ve sportif imkanlarla dikkat çekiyor. Modern şehircilik anlayışıyla 6 bin 102 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkta çocuk oyun alanı, basketbol sahası, açık hava fitness alanı, koşu yolu, bisiklet yolu ve dinlenme alanları yer alıyor.

Parkta çocuklar için 197 bin 69 metrekarelik modern oyun alanı oluşturulurken, gençlerin ve spor yapmak isteyen vatandaşların kullanımı için 150 metrekarelik basketbol sahası ile 18 metrekarelik açık hava fitness alanı hazırlandı. Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmeleri için alana 14 bank, 2 pergola ve 7 çatılı piknik masası yerleştirildi.

Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla park içerisinde 280 metre uzunluğunda koşu yolu ve 280 metre uzunluğunda bisiklet yolu da yapıldı. Proje kapsamında 3 bin 302 metrekarelik alanda çim serimi gerçekleştirilirken, parkın dört mevsim yeşil kalması için otomatik sulama sistemi kuruldu.

Sağlıklı Yaşam ve Yeşil Alan Bir Arada

Mahalleye estetik ve modern bir hava katması hedeflenen parkta, yeşil alanlar da unutulmadı. Toplam 3 bin 302 metrekarelik alana çim serimi gerçekleştirilirken, yoğun ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Parkın dört mevsim canlı ve yeşil kalmasını sağlamak amacıyla alana otomatik sulama sistemi kuruldu.

'Mahallelerimizin İhtiyaçlarına Göre Planlama Yapıyoruz'

Projenin tamamlanmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle odaklı sosyal yaşam alanlarının önemine dikkat çekti. Başkan Tutdere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Bahçecik Mahallemize kazandırdığımız bu park, sadece bir dinlenme alanı değil; çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve ailelerimizin bir araya gelerek keyifli vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanıdır. Vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sunacak projeleri, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Parkımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

