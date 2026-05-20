Adıyaman Valiliği, sabah saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yazılı açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, depremin Adıyaman'da da hissedildiği belirtilerek saha çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, 'Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir' denildi.

Kaynak : PERRE