Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.