Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ile yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Küçük’e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, Adıyaman’ın gündemindeki konular ve yerel basının şehirdeki çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Adıyaman’ın gelişimi adına kamu kurumları ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Kentte yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve yerel basının kamuoyunu bilgilendirme sürecindeki rolü üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya, yerel basının Adıyaman’da yürütülen hizmetlerin vatandaşlara doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, basının şehir adına yapılan çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman’ın gelişimi ve sorunlarının çözümü noktasında tüm kurumlarla ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.