Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından, '15-21 Mayıs Aile Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak' konulu konferans gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Adıyaman İl Müftülüğü din görevlisi Kurra Hafız Ahmet Hakan Tunç'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'Ailemiz geleceğimiz' temasıyla gerçekleştirilen programa, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait Uzundağ, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, il müftülüğü yetkilileri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte aile yapısında yaşanan değişimlere ve dijital çağda çocuk yetiştirmenin önemine dikkati çekti.

Şavlı, güçlü aile yapısının güvenli bir geleceğin temeli olduğunu belirterek, dijital dünyada bilinçli nesiller yetiştirmenin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Anne ve babaların dijital platformların sunduğu imkanlardan faydalanırken çocuklarını olumsuz etkilerden koruması gerektiğini vurgulayan Şavlı, ebeveynlerin çocuklara doğru rehberlik yapmasının önem taşıdığını kaydetti.

Programda ayrıca çocukların dijital bağımlılıktan korunması, internetin güvenli kullanımı ve aile içi iletişimin dijitalleşen dünyada canlı tutulmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Konferans, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin sahada topluma rehberlik ederken bu konuları nasıl ele almaları gerektiğine ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi.