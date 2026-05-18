Kurban Bayramı öncesinde alışveriş hareketliliği bekleyen Adıyaman'daki Demirciler Pazarı esnafı, bu yıl çarşının eski yoğunluğundan uzak olduğunu söyledi. Ekonomik şartlar, yükselen maliyetler ve vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle işlerin durgun seyrettiğini ifade eden esnaf, bayrama kısa süre kala hareketlilik beklese de umutlu olmadıklarını dile getirdi.

Yıllardır Demirciler Pazarı'nda esnaflık yapan Mehmet Göksu, geçmiş yıllardaki bayram yoğunluğunu aradıklarını belirterek, 'Eskiden satışlarımız daha fazlaydı. Gelen giden çoktu, müşteri çoktu. Şu anda çok düşük. Her şeyin fiyatı yükselişte. Bayrama bir hafta kala satışlarımız biraz hızlanır ama sonra yine düşüşe geçer' dedi.

Göksu, ekonomik sıkıntıların yanı sıra bölgedeki gelişmelerin de piyasayı etkilediğini ifade ederek, 'Milletvekillerimiz Meclis'te oturmak yerine Adıyaman için biraz çabalasınlar' diye konuştu.

Bir diğer esnaf Güzel Bekçi ise son aylarda işlerin neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, 'Bütün esnaf zor durumda. İşler dönmüyor, siftahla iş olmuyor. Malzeme alıyoruz, bunların ödemeleri var, giderlerimiz çok' ifadelerini kullandı.

Eski bayramların daha farklı geçtiğini söyleyen Bekçi, 'Eskiden sevgi, saygı, kardeşlik vardı. Şimdiki bayramlarla aralarında dağlar kadar fark var' dedi.

Demirciler Pazarı'nda bayram alışverişi için hazırlıklarını sürdüren esnaf, önümüzdeki günlerde çarşıdaki hareketliliğin artmasını bekliyor.

