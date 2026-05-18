Adıyaman'da öğrencilerin stratejik düşünme, dikkat geliştirme ve problem çözme becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Satranç Turnuvası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Menderes İlkokulu ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen turnuva, farklı yaş kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine katılan Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, turnuvada derece elde eden öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Vali Yardımcısı Göktaş, 'Adıyamanlı çocuklarımızın stratejik düşünme, dikkat geliştirme ve problem çözme becerilerini artırmayı hedefleyen turnuvaya iştirak eden evlatlarımızı, kendi yaş kategorisinde il birincisi olan oğlum Eymen Alp'i ve tüm velilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum' dedi.

Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür eden Vali Yardımcısı Göktaş, 'Menderes İlkokulu yöneticilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve organizasyona katkı sağlayan Adıyaman Lider 02 Turizm Firmasına en samimi şükranlarımı iletiyorum' ifadelerini kullandı.

