Adıyaman'da bu yıl ikincisi düzenlenen Adıyaman MotoFest 2026, Beşpınar Marina Tesisleri'nde başladı. 15-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Festival alanını ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, stant açan esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Küçük, festivalin kente sosyal ve ekonomik anlamda katkı sunduğunu belirtti.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalde motosiklet gösterileri, konserler, yöresel ürün stantları ve rehberli sürüş turları yer alıyor.

Zakkum Sahne Aldı

Festivalin ilk gününde rock müzik grubu Zakkum sahneye çıktı. Grup, sevilen şarkılarını festival alanını dolduran müzikseverlerle buluşturdu.

Bu Akşam maNga Sahnede

Festivalin ikinci gününde ise rock müziğin sevilen gruplarından maNga konser verecek. Bu akşam gerçekleştirilecek konserde grubun geniş repertuvarıyla katılımcılara müzik dolu anlar yaşatması bekleniyor.

Kaynak : PERRE