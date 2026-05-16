Kahta'da Gençlik Haftası kapsamında, gençlik yürüyüşü düzenlendi. Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte Gençlik Haftası coşkusu yaşandı.

TEDAŞ Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Kahta Kaymakamlık binası önünde sona erdi. Etkinlik boyunca gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla katılım sağlayarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Yürüyüşte konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gençler, Türkiye'nin geleceği değil, bugünüdür.' sözünü hatırlatarak gençliğin enerjisine, heyecanına ve hayallerine inandıklarını ifade etti. Başkan Hallaç, gençlerle birlikte yürümeye ve Kahta'yı gençlerin fikirleriyle geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik sonrası İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

Ziyaretten duyulan memnuniyet ifade edilerek, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli bireyler olarak yetişmesi temennisinde bulunuldu.

