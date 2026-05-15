Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bostanlı Köyü Ortaokulu öğrencileri sınırlı imkanlara rağmen güzel başarılara imza atıyorlar.

Köyde görev yapan öğretmenlerin gönüllü çalışmaları ve öğrencileriyle ders dışında ilgilenmeleri okula birden fazla alanda başarı getirdi. Öğrencilerin farklı alanlara olan ilgisi ve projelere olan merakı öğretmenlerin fedakar çalışmalarıyla birleşince köyde bilim fuarı açıldı ve fuarda onlarca proje köy okulunda sergilendi. Serginin açılışına gelen misafirler sergide birbirinden değerli ve orijinal projelerin sergilendiğini ve fuarı çok beğendiklerini dile getirdiler.

Spor alanında yetenekli olan çocukların da bir bir tespit edildiği ve bocceye yönlendirildiği okul, Adıyaman'ı temsilen il birincisi olarak gittiği Kahramanmaraş Bocce Bölge Finallerinde önemli başarılar elde etti.

Küçük Erkekler Bocce Takımı bölge dördüncüsü olurken Yıldız Kızlar Bocce Takımı ise bölge üçüncüsü olarak Bursa'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, proje hazırlayan, sporda başarı getiren öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür edip finallerde okula başarılar diledi.