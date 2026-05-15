Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 30 derecelere yaklaştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz günlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kent genelinde meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün 14 Mayıs ve yarın 15 Mayıs günü yağış beklendiği açıklandı.

15 Mayıs Cuma Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 15/ 20 derece

Besni 12/ 17 derece

Çelikhan 8/15 derece

Gerger 11/20 derece

Gölbaşı 11/21 derece

Kahta 15/20 derece

Samsat 13/20 derece

Sincik 11/ 14 derece

Tut 12/17 derece

16 Mayıs Cumartesi Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman Merkez 10/24 derece

Besni 11/20 derece

Çelikhan 7/18 derece

Gerger 8/22 derece

Gölbaşı 9/23 derece

Kahta 12/24 derece

Samsat 11/24 derece

Sincik 8/ 17 derece

Tut 10/22 derece

Kaynak : PERRE