Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 30 derecelere yaklaştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz günlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kent genelinde meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün 14 Mayıs ve yarın 15 Mayıs günü yağış beklendiği açıklandı.
15 Mayıs Cuma Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 15/ 20 derece
Besni 12/ 17 derece
Çelikhan 8/15 derece
Gerger 11/20 derece
Gölbaşı 11/21 derece
Kahta 15/20 derece
Samsat 13/20 derece
Sincik 11/ 14 derece
Tut 12/17 derece
16 Mayıs Cumartesi Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman Merkez 10/24 derece
Besni 11/20 derece
Çelikhan 7/18 derece
Gerger 8/22 derece
Gölbaşı 9/23 derece
Kahta 12/24 derece
Samsat 11/24 derece
Sincik 8/ 17 derece
Tut 10/22 derece
Kaynak : PERRE