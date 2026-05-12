Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması beklenirken, meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda yarından itibaren kent genelinde hafta sonuna kadar sağanak yağış beklendiği açıklandı.

12 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 14/ 26 derece

Besni 12/ 23 derece

Çelikhan 10/22 derece

Gerger 15/24 derece

Gölbaşı 11/25 derece

Kahta 15/26 derece

Samsat 15/26 derece

Sincik 11/ 20 derece

Tut 15/23 derece

13 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman Merkez 14/24 derece

Besni 13/21 derece

Çelikhan 10/20 derece

Gerger 15/23 derece

Gölbaşı 11/25derece

Kahta 15/25 derece

Samsat 15/24 derece

Sincik 10/ 17 derece

Tut 14/22 derece

Kaynak : PERRE