Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması beklenirken, meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda yarından itibaren kent genelinde hafta sonuna kadar sağanak yağış beklendiği açıklandı.
12 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 14/ 26 derece
Besni 12/ 23 derece
Çelikhan 10/22 derece
Gerger 15/24 derece
Gölbaşı 11/25 derece
Kahta 15/26 derece
Samsat 15/26 derece
Sincik 11/ 20 derece
Tut 15/23 derece
13 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman Merkez 14/24 derece
Besni 13/21 derece
Çelikhan 10/20 derece
Gerger 15/23 derece
Gölbaşı 11/25derece
Kahta 15/25 derece
Samsat 15/24 derece
Sincik 10/ 17 derece
Tut 14/22 derece
Kaynak : PERRE