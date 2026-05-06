Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların bugün ve yarın kent genelinde etkisini sürdürmesi Cuma gününden itibaren güneşli günlerin etkili olmaya başlayacağı açıklandı.

7 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 9/20derece

Besni 8/ 16 derece

Çelikhan 4/13 derece

Gerger 8/18 derece

Gölbaşı 6/17 derece

Kahta 8/20 derece

Samsat 10/19 derece

Sincik 1/ 13 derece

Tut 8/16 derece

8 Mayıs Cuma Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 9/ 22 derece

Besni 7/ 19 derece

Çelikhan 7/19 derece

Gerger8/21 derece

Gölbaşı 6/21derece

Kahta8/22 derece

Samsat 10/21 derece

Sincik 1/ 17 derece

Tut 7/20 derece

Kaynak : PERRE