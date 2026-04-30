Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren etkisini sağanak yağışla beraber sürdürmeye devam edeceği açıklandı.
1 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 15/25 derece
Besni 13/ 20 derece
Çelikhan 9/19 derece
Gerger 14/22 derece
Gölbaşı 12/23 derece
Kahta 15/25 derece
Samsat 15/24 derece
Sincik 11/ 17 derece
Tut 14/21 derece
2 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 15/ 24 derece
Besni 12/ 19 derece
Çelikhan 9/18 derece
Gerger 8/23 derece
Gölbaşı 13/22 derece
Kahta15/25 derece
Samsat 14/25 derece
Sincik 9/ 17 derece
Tut 12/20 derece
Kaynak : PERRE