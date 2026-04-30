Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren etkisini sağanak yağışla beraber sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

1 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 15/25 derece

Besni 13/ 20 derece

Çelikhan 9/19 derece

Gerger 14/22 derece

Gölbaşı 12/23 derece

Kahta 15/25 derece

Samsat 15/24 derece

Sincik 11/ 17 derece

Tut 14/21 derece

2 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 15/ 24 derece

Besni 12/ 19 derece

Çelikhan 9/18 derece

Gerger 8/23 derece

Gölbaşı 13/22 derece

Kahta15/25 derece

Samsat 14/25 derece

Sincik 9/ 17 derece

Tut 12/20 derece

Kaynak : PERRE