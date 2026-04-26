Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren birkaç gün daha etkili olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.

27 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 12/21 derece

Besni 10/ 17 derece

Çelikhan 8/18 derece

Gerger 10/20 derece

Gölbaşı 10/20derece

Kahta 12/21 derece

Samsat 12/22 derece

Sincik 8/ 16 derece

Tut 11/19 derece

28 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/ 24 derece

Besni 10/ 19 derece

Çelikhan 7/20 derece

Gerger 10/22 derece

Gölbaşı 7/22 derece

Kahta11/24 derece

Samsat 12/24 derece

Sincik 8/ 18 derece

Tut 10/20 derece

Kaynak : PERRE