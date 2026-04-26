Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kent genelinde belirlenen sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayan sınav, 11.40'ta sona erecek. Sınav öncesinde öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde bekleyişini sürdürdü.

Sınav kapsamında 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20'şer soru yöneltildi. 8'inci sınıf öğrencilerine ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden 20'şer soru soruldu.

9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri de Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden oluşan 20'şer soruluk testlerle değerlendirildi.

Veliler Okul Çevresinde Bekledi

Sınav süresince görevliler tarafından gerekli tedbirler alınırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Öğrenciler sınavda en iyi performansı sergilemek için ter dökerken, veliler de okul çevresinde bekledi.

Sonuçlar Haziran Ayında Açıklanacak

Öte yandan sınav sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

