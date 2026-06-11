Adıyaman'da faaliyet gösteren Huzur Emlak, konut piyasasında yaşanan fiyat artışları ve kira krizine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özellikle İndere TOKİ Konutları'nda kira bedellerinin makul seviyelerde tutulması gerektiğini vurgulayan kurum, yüksek kira taleplerine aracılık etmeyeceklerini açıkladı.

Huzur Emlak tarafından yapılan açıklamada, 13 bin TL'nin üzerinde kira talebinde bulunan ev sahipleriyle çalışılmayacağı belirtilerek, vatandaşların ekonomik koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Kurum yetkilileri, zor ekonomik şartlarda vatandaşların barınma ihtiyacının ticari kazanç uğruna istismar edilmesine karşı olduklarını belirtti. Açıklamada, 'Biz adil, dürüst ve vicdanlı ticaretten yanayız' ifadelerine yer verilerek, fırsatçı yaklaşımlara aracılık edilmeyeceği vurgulandı.

Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Konut sektöründe güvenilir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Huzur Emlak yetkilileri, iş anlayışlarının merkezinde güven, dürüstlük ve vicdan ilkelerinin bulunduğunu kaydetti. Kurumun sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek vatandaşların yanında yer aldığı ifade edildi.

Vatandaşlardan Destek

Yapılan açıklamanın ardından birçok vatandaş, Huzur Emlak'ın sergilediği yaklaşımı olumlu karşıladı. Fahiş kira taleplerine karşı alınan tavrın, emlak sektöründe etik değerlerin korunması ve toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.

Vatandaşlar, kira fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik bu tür girişimlerin yaygınlaşmasının hem kiracılar hem de sektör açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Kaynak : PERRE