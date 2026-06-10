Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Mercan TV'de yayınlanan programda Adıyaman'da devam eden DSİ yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan 56,3 milyar liralık yatırım tutarının önemli olduğunu belirten Alsan, devam eden projelerin tamamlanma süresi ve ayrılan yıllık ödenekler konusunda kamuoyunun merak ettiği soruları gündeme taşıdı.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, kamuoyuna yansıyan 56,3 milyar TL'lik yatırım rakamının ilk bakışta büyük bir yatırım olarak görüldüğünü ancak rakamların detaylarında farklı bir tablonun bulunduğunu söyledi.

Alsan, projelerin toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 56,3 milyar TL olduğunu, buna karşılık bugüne kadar gerçekleştirilen harcamaların yaklaşık 25-30 milyar TL seviyesinde bulunduğunu belirterek projelerin tamamlanabilmesi için halen 26 ila 31 milyar TL arasında ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

2026 yılı yatırım ödeneklerine de değinen Alsan, Koçali Barajı ve Sulaması için yaklaşık 750 milyon TL, Gömükan Barajı ve Sulaması için ise yaklaşık 250 milyon TL ödenek ayrıldığını belirtti. Adıyaman'ın en büyük sulama projeleri için bu yıl ayrılan toplam kaynağın yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde kaldığını ifade eden Alsan, devam eden projelerde ihtiyaç duyulan kaynak miktarıyla mevcut ödenekler arasındaki farkın dikkat çektiğini söyledi.

Adıyamanlı çiftçiler açısından önemli olanın açıklanan yatırım rakamlarından çok projelerin tamamlanması olduğunu belirten Alsan, sulama yatırımlarının tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Programda yaptığı değerlendirmede vatandaşların yatırım büyüklüklerinden ziyade barajların ve sulama projelerinin hangi tarihte tamamlanacağını merak ettiğini ifade eden Alsan, kamuoyunun devam eden projelerin ilerleme durumu ve tamamlanma takvimi hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman'ın yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Alsan, devam eden projelerin hızlandırılmasının kent ekonomisi ve tarımsal üretim açısından önemli olduğunu ifade ederek yatırımların sahadaki sonuçlarının vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi.

Adıyamanlılar Net