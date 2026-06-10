Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Haber sitemiz adıyamanlılar net'in edindiği bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün can havliyle kendini dışarı attığı araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçta patlama da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

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