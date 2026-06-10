Kahta Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından evleri zarar gören Demiral ailesine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ardından aileyi ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için belediye ekiplerinin süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Yaklaşık iki gün önce Hürriyet Mahallesi 8014 Sokak'ta Ali Demiral'a ait evde çıkan yangın, aileye zor anlar yaşattı. Yangının ardından Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Demiral ailesiyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette aile bireyleriyle görüşen Başkan Hallaç, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmanın belediyeciliğin önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Yangının ardından ilgili birimlerin çalışma başlattığını belirten Hallaç, ihtiyaçların karşılanması konusunda gerekli adımların atıldığını söyledi.

Kahta Belediyesi'nin yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaları sürdürdüğünü belirten Hallaç, aileye her türlü desteğin sağlanması konusunda gerekli koordinasyonun devam ettiğini kaydetti.

Demiral ailesi de ziyaret ve desteklerinden dolayı Başkan Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi'ye teşekkür etti.

Öte yandan yangının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.