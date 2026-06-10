Adıyaman Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fidan Karakuş, Türk Sağlık-Sen'in 51. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Adıyaman'da görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talep ve beklentilerini gündeme taşıdı. Toplantıda çalışanların sahada karşılaştığı sorunlar, çalışma koşulları ve çözüm önerileri değerlendirilirken, sendikal çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Adıyaman Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fidan Karakuş, Türk Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 51. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda söz alan Karakuş, Adıyaman'da görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sahada karşılaştığı sorunları, çalışanlardan gelen talepleri ve çözüm önerilerini kurul üyeleriyle paylaştı.

Başkan Karakuş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları ve hizmet süreçlerinde yaşanan çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Adıyaman teşkilatına ulaşan talepleri gündeme taşıdı.

Adıyaman Türk Sağlık-Sen Şubesi tarafından yapılan açıklamada, sendikal faaliyetlerin çalışanların taleplerinin ilgili platformlarda dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin takip edilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Yapıalan açıklamada, 'Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız' anlayışıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında olmaya, çalışanların taleplerini her platformda gündeme getirmeye ve sendikal çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesine devam edileceği ifade edildi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE