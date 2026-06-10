Adıyaman'ın Besni ilçesinden yetişen milli sporcu Berfin Polat, elde ettiği Türkiye Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Genç sporcu, Malezya'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil ederek önemli bir başarı için ringe çıkacak.

Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi olan Berfin Polat, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu dereceyle Milli Takım kadrosuna seçilen genç sporcu, şimdi gözünü dünya şampiyonasına çevirdi.

16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Berfin Polat, hem Adıyaman'ı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

Başarılı performansı, disiplini ve azmiyle dikkat çeken genç sporcunun dünya şampiyonasında da önemli başarılara imza atması bekleniyor.

İl Müdürü Elüstü: 'Bizleri gururlandırdı'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, dünya şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada Berfin Polat'ın elde ettiği başarının kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Elüstü, 'Berfin Polat'ın elde ettiği başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Türkiye Şampiyonluğu sonrasında Milli Takıma seçilerek ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek olması, ilimiz ve spor camiamız adına önemli bir kazanımdır. Sporcumuzun bu başarıya ulaşmasında emeği bulunan antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve destek veren herkesi tebrik ediyorum. Berfin'e Dünya Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum' dedi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yaptığı açıklamada milli sporcu Berfin Polat'a dünya şampiyonasında başarılar dileyerek, genç sporcunun ülkeye ve Adıyaman'a yeni gururlar yaşatacağına inandıklarını ifade etti.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE