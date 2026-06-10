Adıyaman'da gençlerin sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları sona erdi. Farklı branşlarda gerçekleştirilen organizasyonda 11 okuldan yaklaşık 150 öğrenci mücadele ederken, müsabakalar boyunca dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhu ön plana çıktı.

Müsabakalar boyunca öğrenciler hem başarı için mücadele etti hem de sporun temel değerleri olan dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhunu ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar, renkli görüntülerle tamamlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede sporun gençlerin hayatındaki önemine dikkat çekti. Elüstü, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sunmadığını, aynı zamanda öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirdiğini, öz güvenlerini artırdığını ve takım ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

İmam Hatip Spor Oyunları'nın gençlerin bir araya gelerek kaynaşmasına da önemli katkı sağladığını ifade eden Elüstü, müsabakalara katılan tüm öğrencileri gösterdikleri mücadele ve centilmence davranışlarından dolayı tebrik etti.

Elüstü açıklamasında, 'İmam Hatip Spor Oyunları, gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sunmaktadır. Spor; disiplin, öz güven, takım ruhu ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir araçtır. Bugün burada sporun birleştirici gücü etrafında buluşan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımızı göstermiş oldukları gayret ve centilmence mücadelelerinden dolayı kutluyor, dereceye giren sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Organizasyon sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri takdim edilirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan okul yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri, hakemler ve görevlilere teşekkür edildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği belirtilerek, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sunacak projelerin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE