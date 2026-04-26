Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir apartman girişinde parçalanmış halde bulunan yavru kedi, mahalle sakinlerini üzdü.

Alınan bilgilere göre olay, öğleden sonra Sugözü Mahallesi'ndeki deprem konutlarında meydana geldi. Apartman girişinde yavru kediyi parçalanmış halde gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından durumu Besni Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine iletti. Olay yerine gelen veteriner ekipleri, yavru kedinin parçalarını inceleme yapılmak üzere müdürlüğe götürdü.

Polis ekipleri, olayın kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Binada detaylı inceleme yapan ekiplerin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

