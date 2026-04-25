Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmeleri, motivasyonlarını artırmaları ve sporla iç içe bir yaşam tarzı benimsemeleri sağlanıyor. Bu sayede katılımcılar, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen bir ortamda yetişerek geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanıyor.

ASEM Projesi çerçevesinde özellikle taekwondo ve kick boks branşlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Halihazırda 460 lisanslı sporcu projeden aktif olarak faydalanırken, katılımcı sayısındaki artış projenin başarısını gözler önüne seriyor.

Öte yandan, Vali Yardımcısı Emine Karataş ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü , ASEM antrenman sahasını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sporcuların antrenman süreçleri yerinde incelenirken, gençlerle sohbet edilerek çalışmalar hakkında bilgi alındı. Program, antrenmanlardan görüntülerin alınması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

