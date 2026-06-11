Adıyaman'da doğal yaşamın, ormanlık alanların ve zeytinliklerin korunması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda derneğin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çevre projeleri ve hedefler de üyelerle paylaşıldı.

Doğal yaşamın, ormanların ve zeytinlik alanlarının korunması amacıyla faaliyet gösteren Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Kentte düzenlenen genel kurul toplantısında derneğin kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında üyeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca derneğin gelecekte izleyeceği yol haritası ele alınarak çevrenin korunmasına yönelik hedefler masaya yatırıldı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim ve denetim kurulları belirlenirken, üyeler derneğin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve çevre bilincinin artırılması yönündeki önerilerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Celal Yetgin, Ali Dağı ve çevresindeki doğal alanların korunmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bölgenin sahip olduğu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Yetgin, “Ali Dağı ve çevresindeki ormanlık ve zeytinlik alanlar gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslarımızdandır. Dernek olarak doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve bölgenin doğal zenginliklerinin sürdürülebilir şekilde yaşatılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Genel kurulda söz alan Onursal Üyeler Mahmut Dolaş ve Hüseyin Yapıcı da çevre gönüllülerinin ve vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Bölgenin doğal değerlerinin korunmasının ancak ortak bir bilinç ve dayanışma ile mümkün olabileceğini belirten Dolaş ve Yapıcı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantının ardından yeni dönem yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımını gerçekleştirdi. Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki süreçte çevre koruma faaliyetleri, ağaçlandırma çalışmaları, doğa eğitimleri, farkındalık etkinlikleri ve sürdürülebilir çevre projelerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği yetkilileri, doğal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tüm vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda ortak hareket etmeye ve derneğin çalışmalarına destek vermeye davet etti.

Dernek yönetimi, çevre koruma çalışmaları ve farkındalık faaliyetlerini yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Adıyamanlılar Net