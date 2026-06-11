Adıyaman Doğa Koleji'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan lise öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni, duygu dolu ve renkli anlara sahne oldu.

Öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte mezuniyet sevincini yaşarken, törende coşku ve heyecan bir aradaydı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Yoğun katılımın olduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Törende öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler ve etkinlikler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Mezun olan öğrencilerin sahneye davet edilerek diplomalarının takdim edilmesi sırasında aileler gurur dolu anlar yaşarken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Programda konuşan Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarının önemli bir aşamasını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilere bundan sonraki eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar dileyen Ekinci, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceklerine inandığını ifade etti.

Öğretmenlerin de öğrencilerle yakından ilgilendiği törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Mezun öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, aileler de bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Mezuniyet töreninin sonunda öğrenciler geleneksel kep atma seremonisini gerçekleştirerek eğitim hayatlarının bu önemli dönemini coşkuyla tamamladı. Program, toplu fotoğraf çekimi ve kutlamaların ardından sona erdi.