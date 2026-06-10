Tarımdan sanayiye, zanaattan girişimciliğe kadar Adıyaman'ın üretim hikâyesini objektiflere taşımayı hedefleyen yarışma, şehrin üretim odaklı kimliğini ve kalkınma vizyonunu güçlü karelerle kayıt altına almayı amaçlıyor.

Yarışma kapsamında Adıyaman'ın bereketli topraklarında çalışan çiftçiler, üretim tesislerinde emek veren işçiler, geleneksel zanaatları yaşatan ustalar ve alın teriyle hayatı şekillendiren insanların hikâyeleri fotoğraf sanatçılarının objektifinden geleceğe aktarılacak.

ATSO tarafından düzenlenen organizasyonla, üretimin merkezindeki insan unsurunun görünür kılınması, şehrin ekonomik ve sosyal dinamizminin sanat aracılığıyla belgelenmesi ve Adıyaman'ın üretim kültürünün ulusal ölçekte tanıtılması hedefleniyor. Aynı zamanda gençlerin üretim temalı sanatsal çalışmalara teşvik edilmesi de yarışmanın önemli amaçları arasında yer alıyor.

Torunoğlu: 'Bu yarışma şehrimizin ruhunu anlatacak'

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 'Üreten Adıyaman' temasının yalnızca bir yarışma başlığı değil, aynı zamanda şehrin karakterini yansıtan güçlü bir vizyon olduğunu söyledi.

Torunoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman; üretken insanları, bereketli toprakları, gelişen sanayisi, girişimci ruhu ve güçlü emek kültürüyle her geçen gün büyüyen bir şehir. ATSO olarak bu üretim gücünü görünür kılmak, şehrimizin ekonomik ve sosyal potansiyelini sanatın evrensel diliyle geleceğe taşımak istiyoruz. Bu yarışma sayesinde yalnızca fotoğraflar değil, aynı zamanda Adıyaman'ın hikâyesi de kayıt altına alınacak. Her kare, bu topraklarda emek veren insanların mücadelesini ve üretim azmini anlatan önemli bir belge niteliği taşıyacak. Tüm fotoğraf sanatçılarını, gençlerimizi ve fotoğraf tutkunlarını bu anlamlı organizasyona katılmaya davet ediyorum.'

Dört ayrı kategoride değerlendirilecek

Yarışmaya gönderilecek eserler şu kategorilerde değerlendirilecek:

Tarım ve Hayvancılık

Sanayi ve Üretim

El Emeği ve Zanaat

Üreten İnsan Hikâyeleri

Dereceye girenlere altın ödülü

Yarışmada derece elde eden katılımcılar çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Buna göre;

Birinciye tam altın,

İkinciye yarım altın,

Üçüncüye çeyrek altın,

Mansiyon ödülü alan katılımcılara ise 2 bin TL ödül verilecek.

Başvurular çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olup yarışmanın son başvuru tarihi 10 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye ATSO'nun resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru adresi

https://forms.gle/zwF3ahN5QuhgESzP8

Kaynak : PERRE