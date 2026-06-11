Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kent merkezinde 12 Haziran Cuma günü en düşük sıcaklığın 24, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü de benzer şekilde sıcak havanın etkisini sürdürmesi, sıcaklığın 23 ila 36 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre 14 Haziran Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 31 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer, pazar gününün ardından yeni haftayla birlikte sıcaklıkların yeniden artacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Önümüzdeki günlerde kent genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Öte yandan 12 Haziran Cuma günü ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Besni: 22 / 31 derece

Çelikhan: 16 / 29 derece

Gerger: 20 / 33 derece

Gölbaşı: 18 / 33 derece

Kahta: 24 / 35 derece

Samsat: 21 / 35 derece

Sincik: 18 / 29 derece

13 Haziran Cumartesi günü ilçelerde beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde:

Besni: 21 / 31 derece

Çelikhan: 16 / 29 derece

Gerger: 20 / 33 derece

Gölbaşı: 18 / 33 derece

Kahta: 24 / 35 derece

Samsat: 21 / 35 derece

Sincik: 18 / 29 derece

Kaynak : PERRE