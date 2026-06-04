Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Adıyaman ve ilçelerinde önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Kent genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, hafta sonuna doğru ise 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Kent merkezinde sıcaklık 33 dereceye ulaşacak

Meteorolojik verilere göre 4 Haziran Perşembe günü Adıyaman'da hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın 17, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olması tahmin ediliyor.

5 Haziran Cuma günü de parçalı bulutlu havanın devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların bir derece artarak en düşük 18, en yüksek 33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

İlçelerde ise hava durumu şu şekilde:

4 Haziran Perşembe

Besni: 17 / 28°C

Çelikhan: 13 / 26°C

Gerger: 16 / 29°C

Gölbaşı: 14 / 31°C

Kahta: 19 / 32°C

Samsat: 16 / 32°C

Sincik: 14 / 25°C

Tut: 17 / 28°C

5 Haziran Cuma

Besni: 17 / 28°C

Çelikhan: 13 / 26°C

Gerger: 14 / 31°C

Gölbaşı: 10 / 22°C

Kahta: 20 / 33°C

Samsat: 17 / 33°C

Sincik: 15 / 26°C

Tut: 17 / 28°C

Kaynak : PERRE