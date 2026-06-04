Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 6 adet AK-47 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjörler ile 10 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PERRE

Kaynak: Perre Haber Ajansı