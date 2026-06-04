Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 6 adet AK-47 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjörler ile 10 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PERRE