Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Bugün kent genelinde güneşli ve sıcak bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların yarından itibaren kent genelinde etkisini tekrardan arttıracağı ifade edildi. 17 nisandan itibaren hafta sonuna kadar kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.
17 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/22 derece
Besni 12/ 18 derece
Çelikhan 7/16derece
Gerger 12/22 derece
Gölbaşı 11/20 derece
Kahta 11/22 derece
Samsat 11/23 derece
Sincik 8/ 16 derece
Tut 11/18 derece
18 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 14/ 16 derece
Besni 11/ 12 derece
Çelikhan 8/12 derece
Gerger 13/15 derece
Gölbaşı 13/15 derece
Kahta 13/15 derece
Samsat 13/18 derece
Sincik 9/ 10 derece
Tut 12 /13 derece
Kaynak : PERRE