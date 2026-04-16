Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Bugün kent genelinde güneşli ve sıcak bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların yarından itibaren kent genelinde etkisini tekrardan arttıracağı ifade edildi. 17 nisandan itibaren hafta sonuna kadar kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.

17 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/22 derece

Besni 12/ 18 derece

Çelikhan 7/16derece

Gerger 12/22 derece

Gölbaşı 11/20 derece

Kahta 11/22 derece

Samsat 11/23 derece

Sincik 8/ 16 derece

Tut 11/18 derece

18 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 14/ 16 derece

Besni 11/ 12 derece

Çelikhan 8/12 derece

Gerger 13/15 derece

Gölbaşı 13/15 derece

Kahta 13/15 derece

Samsat 13/18 derece

Sincik 9/ 10 derece

Tut 12 /13 derece

Kaynak : PERRE