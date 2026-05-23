Adıyaman Bölgesinde, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yetkililer, vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, 23 Mayıs Cumartesi günü Adıyaman'da kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 24 derece olması beklenirken, yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi.

24 Mayıs Pazar günü de gökgürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların en düşük 15, en yüksek 24 derece seviyelerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada, Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu. Açıklamada yağışların 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla başlayıp gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak : PERRE