Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Adıyaman'da bugün dahil olmak üzere yarından itibaren hafta sonu yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.Hafta sonuna yağışlı bir havada girilmesinin beklendiği Adıyaman'da meteoroloji verilerine göre yağışların bir süre daha devam edeceği açıklandı.
22 Mayıs Cuma günü ilçe ilçe hava durumu
Merkez 12/24
Besni: 10 / 20 derece
Çelikhan: 8 / 17 derece
Gerger: 13/ 22 derece
Gölbaşı: 10 / 21 derece
Kahta: 13 / 24 derece
Samsat: 13 / 24 derece
Sincik: 7 / 17 derece
Tut: 11 / 20 derece
23 Mayıs Cumartesi günü ilçe ilçe hava durumu
Adıyaman Merkez: 15 / 25 derece
Besni: 13 / 20 derece
Çelikhan: 8 / 18 derece
Gerger: 15 / 23 derece
Gölbaşı: 12 / 23 derece
Kahta: 15 / 25 derece
Samsat: 14 / 25 derece
Sincik: 9 / 18 derece
Tut: 13 / 21 derece
Kaynak : PERRE